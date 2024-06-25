Equivalevano ai DIN

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Equivalevano ai DIN' è 'Asa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASA

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Equivalevano ai DIN". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Equivalevano ai DIN nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Asa

Se la definizione "Equivalevano ai DIN" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Equivalevano ai DIN" conferma che la soluzione 'Asa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Asa

A Ancona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Equivalevano ai DIN" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vecchia unità di misura fotograficaIl Butterfield di Hugo Cabret, il film di ScorseseRe di GiudaCorrispondevano ai DINTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigianiUn manager ai verticiL attendono i podisti ai blocchi di partenza