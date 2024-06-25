L Ennio della Mediolanum

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Ennio della Mediolanum' è 'Doris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DORIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Ennio della Mediolanum" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Ennio della Mediolanum". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Doris? Doris è un nome femminile che richiama dolcezza e raffinatezza, spesso associato a personaggi gentili e sensibili. La figura di Doris può evocare un senso di calma e protezione, come un abbraccio rassicurante. Il nome si collega alla cultura mediterranea, portando con sé un senso di familiarità e calore umano. La sua musicalità e semplicità lo rendono molto amato, simbolo di delicatezza e affetto.

In presenza della definizione "L Ennio della Mediolanum", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Ennio della Mediolanum" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Doris:

D Domodossola O Otranto R Roma I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Ennio della Mediolanum" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

