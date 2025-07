Area circoscritta nei cruciverba: la soluzione è Zona

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Area circoscritta' è 'Zona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZONA

Curiosità e Significato di Zona

Non fermarti alla soluzione! Conosci Zona più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Zona.

Perché la soluzione è Zona? Area circoscritta indica una porzione di territorio delimitata da confini precisi. È uno spazio definito, che può essere urbano, rurale o naturale, e rappresenta un'unità geografica specifica. La parola chiave è zona, un termine semplice e comune per descrivere un'area delimitata. Conoscere il significato di questa parola aiuta a comprendere meglio mappe, piani urbanistici e indicazioni territoriali.

Come si scrive la soluzione Zona

La definizione "Area circoscritta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

O Otranto

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T N A P I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PETUNIA" PETUNIA

