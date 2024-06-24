Vivono sotto l Acropoli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vivono sotto l Acropoli' è 'Ateniesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATENIESI

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Perché la soluzione è Ateniesi? Gli ateniesi sono gli abitanti che risiedono sotto l'Acropoli, il monumento simbolo della città di Atene. Questa popolazione si distingue per la loro connessione storica e culturale con il sito, riflettendo le tradizioni e la vita quotidiana dell'antica civiltà greca. La loro presenza sottolinea l'importanza dell'area come centro di potere e di cultura, testimoniando un legame profondo con le origini della città. La vita degli ateniesi si svolgeva in questa parte della città, circondata da testimonianze del passato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vivono sotto l Acropoli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vivono sotto l Acropoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ateniesi

In presenza della definizione "Vivono sotto l Acropoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vivono sotto l Acropoli" conferma che la soluzione 'Ateniesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ateniesi

A Ancona T Torino E Empoli N Napoli I Imola E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vivono sotto l Acropoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ateniesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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