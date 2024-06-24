Tebe ne aveva cento

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tebe ne aveva cento' è 'Porte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTE

Perché la soluzione è Porte? La parola che rappresenta la voce

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tebe ne aveva cento". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Tebe ne aveva cento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Porte

Quando la definizione "Tebe ne aveva cento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tebe ne aveva cento" conferma che la soluzione 'Porte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Porte

P Padova O Otranto R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tebe ne aveva cento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Porte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Possono essere scorrevoli blindate o a soffiettoSi sbarrano per ripararleSi aprivano per entrare nella Troia di OmeroAveva cento porteChi ne aveva molte era riccoNe aveva da vendere Leonardo da VinciAladino ne aveva una magicaNe aveva la Gran Bretagna