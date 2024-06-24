La piccola Soubirous che vide la Madonna

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La piccola Soubirous che vide la Madonna' è 'Bernadette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La piccola Soubirous che vide la Madonna" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La piccola Soubirous che vide la Madonna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bernadette? Bernadette è la giovane che, a Lourdes, ebbe la visione della Madonna, evento che suscitò grande devozione e pellegrinaggi. La sua esperienza ha lasciato un segno profondo nella storia religiosa, ispirando molti a credere nel potere delle apparizioni. La sua figura rimane simbolo di fede e speranza per milioni di persone.

La definizione "La piccola Soubirous che vide la Madonna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La piccola Soubirous che vide la Madonna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

B Bologna E Empoli R Roma N Napoli A Ancona D Domodossola E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La piccola Soubirous che vide la Madonna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

