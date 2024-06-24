Giunge all olfatto

SOLUZIONE: ODORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giunge all olfatto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giunge all olfatto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Odore? L'odore è ciò che percepiamo attraverso l'olfatto quando qualcosa emana profumi o essenze nell'aria. Questa sensazione può essere piacevole, come il profumo dei fiori, oppure sgradevole, come l'odore di muffa o di cibo avariato. La capacità di sentire un odore ci permette di riconoscere sostanze o ambienti, contribuendo alla nostra esperienza sensoriale quotidiana. Gli odori influenzano anche il nostro umore e le scelte, creando ricordi e emozioni associate a determinate fragranze. La percezione di un odore si diffonde rapidamente nell'ambiente circostante.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Giunge all olfatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giunge all olfatto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Odore:

O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giunge all olfatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

