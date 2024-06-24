Cosmetico con cui si truccano gli attori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cosmetico con cui si truccano gli attori' è 'Cerone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cosmetico con cui si truccano gli attori" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosmetico con cui si truccano gli attori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cerone? Il cerone è un prodotto utilizzato nel mondo dello spettacolo e del teatro, fondamentale per creare effetti di trucco che aiutano gli attori a apparire più realistici o a trasformarsi in personaggi diversi. Questo cosmetico permette di uniformare l’incarnato, coprire eventuali imperfezioni e delineare i lineamenti del volto, facilitando il lavoro dei truccatori professionisti. La sua applicazione richiede precisione e attenzione, e rappresenta un passo importante nella preparazione di una performance scenica.

Quando la definizione "Cosmetico con cui si truccano gli attori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosmetico con cui si truccano gli attori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cerone:

C Como E Empoli R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosmetico con cui si truccano gli attori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

