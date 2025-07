Si carica con piatti e posate nei cruciverba: la soluzione è Lavastoviglie

LAVASTOVIGLIE

Curiosità e Significato di Lavastoviglie

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Lavastoviglie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lavastoviglie? Una lavastoviglie è un elettrodomestico che si occupa di pulire piatti, posate e stoviglie in modo pratico e veloce. Basta caricarla con stoviglie sporche, aggiungere detersivo e avviare il ciclo di lavaggio. È l’alleato ideale per risparmiare tempo e fatica in cucina, garantendo sempre un risultato igienico e splendente. In poche parole, semplifica la vita di chi ama aver tutto sempre perfetto.

Come si scrive la soluzione Lavastoviglie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si carica con piatti e posate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C D I N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CNIDO" CNIDO

