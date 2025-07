Alcuni temono quelle chimiche nei cruciverba: la soluzione è Scie

SCIE

Curiosità e Significato di Scie

Perché la soluzione è Scie? Le scie sono le tracce di vapore acqueo lasciate dagli aerei in volo, visibili nel cielo. Alcuni credono che siano usate per scopi nascosti o manipolazioni climatiche, alimentando teorie del complotto. In realtà, sono semplici fenomeni atmosferici, anche se il loro aspetto ha ispirato molte fantasie e dubbi tra chi osserva il cielo.

Come si scrive la soluzione Scie

S Savona

C Como

I Imola

E Empoli

