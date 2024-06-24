Albero simile alla quercia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Albero simile alla quercia' è 'Elce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELCE

Come completare la definizione Definizione: Albero simile alla quercia

Albero simile alla quercia Risposta: ELCE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: E___

E___ Inizia con: E

E Finisce con: E

Definizione: "Albero simile alla quercia". Risposta: ELCE. Lunghezza: 4 lettere. Schema utile: E___.

Perché la soluzione è Elce? L'ELCE è un albero appartenente alla famiglia delle Betulacee, caratterizzato da foglie dentate e corteccia liscia o leggermente rugosa. Cresce in ambienti umidi e si distingue per la sua chioma ampia e ombreggiante, simile a quella della quercia ma generalmente più minuta. Le sue foglie cadono in autunno, lasciando spazio a piccoli fiori e a frutti chiamati amenti. La sua presenza contribuisce alla biodiversità delle foreste temperate europee e asiatiche.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Albero simile alla quercia". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Albero simile alla quercia - risposta corretta per cruciverba

Quando la definizione "Albero simile alla quercia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Albero simile alla quercia" conferma che la soluzione 'Elce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Elce

Schema parole: 4

La soluzione inizia con E

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: E___

Schema finale: ELCE

Le 4 lettere della soluzione Elce

E Empoli L Livorno C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Albero simile alla quercia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.