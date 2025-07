Fregio fatto con un nastro nei cruciverba: la soluzione è Coccarda

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fregio fatto con un nastro' è 'Coccarda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COCCARDA

Curiosità e Significato di Coccarda

La soluzione Coccarda di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Coccarda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Coccarda? Coccarda è un termine dialettale italiano che si riferisce a un tipo di fregio decorativo realizzato con un nastro o una stoffa, spesso utilizzato in ambito artigianale o tradizionale. È un ornamento che impreziosisce tessuti, abiti o oggetti, donando un tocco di eleganza e creatività. In sostanza, rappresenta un modo semplice e originale per arricchire le superfici con dettagli personalizzati.

Come si scrive la soluzione Coccarda

Non riesci a risolvere la definizione "Fregio fatto con un nastro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

A Ancona

