Credono in Allah

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Credono in Allah' è 'Musulmani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MUSULMANI

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Perché la soluzione è Musulmani? I musulmani sono coloro che credono in Allah, il Dio unico e supremo secondo la fede islamica. Questa convinzione rappresenta il cuore della loro religione e si manifesta attraverso pratiche di preghiera, carità e rispetto delle scritture sacre. La loro fede guida ogni aspetto della vita quotidiana e li unisce in una comunità globale che condivide gli stessi valori spirituali. Essere musulmani significa quindi avere una profonda fiducia in Allah e nel suo insegnamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Credono in Allah". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Credono in Allah nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Musulmani

La soluzione associata alla definizione "Credono in Allah" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Credono in Allah" conferma che la soluzione 'Musulmani' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Musulmani

M Milano U Udine S Savona U Udine L Livorno M Milano A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Credono in Allah" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Musulmani' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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