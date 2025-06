Testarda ostinata nei cruciverba: la soluzione è Caparbia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Testarda ostinata' è 'Caparbia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPARBIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Caparbia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Caparbia? Caparbia descrive una persona ostinata, che non si dà facilmente per vinta e mantiene le proprie idee con tenacia. È un aggettivo che esprime determinazione e testardaggine, spesso con un pizzico di fierezza. Essere caparbia può essere una qualità positiva, se usata con equilibrio, oppure un tratto da moderare per non ostinarsi inutilmente. In ogni caso, rappresenta una forte volontà di andare avanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Per chi viaggia in direzione ostinata eInsistente ostinataCocciuta testardaCaparbia e ostinata

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

R Roma

B Bologna

I Imola

A Ancona

