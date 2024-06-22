I sudditi di Sardanapalo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I sudditi di Sardanapalo' è 'Assiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSIRI

Perché la soluzione è Assiri? Gli assiri erano un popolo dell'antica Mesopotamia che ha lasciato un'impronta significativa nella storia, conosciuto per la loro organizzazione militare e le grandi imprese architettoniche. La loro civiltà si sviluppò tra il IX e il VII secolo a.C., distinguendosi per la raffinata arte e la scrittura cuneiforme. Tra i loro sovrani più celebri vi fu Assurbanipal, che favorì la cultura e la conoscenza. I loro sudditi di Sardanapalo condivisero parte di questa eredità, vivendo sotto il loro dominio e influenzati dalla loro cultura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I sudditi di Sardanapalo". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I sudditi di Sardanapalo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Assiri

Quando la definizione "I sudditi di Sardanapalo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I sudditi di Sardanapalo" conferma che la soluzione 'Assiri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Assiri

A Ancona S Savona S Savona I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I sudditi di Sardanapalo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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