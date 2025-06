Sostenuta con convinzione nei cruciverba: la soluzione è Asserita

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostenuta con convinzione' è 'Asserita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSERITA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Asserita? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Asserita.

Perché la soluzione è Asserita? Asserita significa affermata con convinzione, cioè qualcosa che si sostiene con fermezza e sicurezza. È usata per descrivere opinioni, tesi o credenze che non sono in discussione, ma sono considerate certe e consolidati. Quando si dice che una cosa è asserita, si sottolinea che è stata dichiarata con convinzione e senza dubbi, rafforzando la propria posizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sollevata e sostenuta in altoLa convinzione dell assenza di divinitàLotta sostenuta dagli deiLo è una causa difesa e sostenutaÈ pelato per convinzione

