Grane

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grane' è 'Seccature'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECCATURE

Perché la soluzione è Seccature? Le seccature rappresentano situazioni fastidiose o complicate che disturbano la quotidianità. Sono eventi o problemi che causano disagio, richiedendo sforzi per essere risolti. Le seccature possono derivare da imprevisti, incombenze o inconvenienti di varia natura, spesso interrompendo la normale routine. Nonostante siano fastidiose, fanno parte della vita e spesso richiedono pazienza e determinazione per superarle. La gestione di queste seccature è fondamentale per mantenere un equilibrio emotivo stabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grane". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grane nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Seccature

Quando la definizione "Grane" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grane" conferma che la soluzione 'Seccature' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Seccature

S Savona E Empoli C Como C Como A Ancona T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Seccature' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tolgono la tranquillitàDisturbi fastidiSeccature granePiantava grane fra gli dèiPersone che creano grane