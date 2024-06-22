Il Fernando noto per le sue voluminose sculture

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Fernando noto per le sue voluminose sculture

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Fernando noto per le sue voluminose sculture' è 'Botero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTERO

Perché la soluzione è Botero? Fernando, artista conosciuto per le sue opere di grande formato, ha creato sculture che catturano l'attenzione per le loro proporzioni esagerate. La sua capacità di modellare il marmo e altri materiali dà vita a figure che trasmettono un senso di umanità e calore. La sua voce, riconoscibile anche senza vedere il volto, si distingue per un tono caldo e coinvolgente. L'arte di Fernando rimane impressa nella memoria di chi la osserva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Fernando noto per le sue voluminose sculture". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Fernando noto per le sue voluminose sculture nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Botero

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il Fernando noto per le sue voluminose sculture" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Fernando noto per le sue voluminose sculture" conferma che la soluzione 'Botero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Botero

B Bologna O Otranto T Torino E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Fernando noto per le sue voluminose sculture" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Botero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fernando pittore colombianoFernando pittore e scultore colombianoUn pittore amante delle figure morbideIl Fernando delle voluminose scultureComune marchigiano noto per le sue cartiereIl militare francese noto per le sue ovvietàUn noto Fernando dell automobilismoIl grande musicista tedesco noto per le sue fughe