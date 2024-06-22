Ferme come statue

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ferme come statue' è 'Immote'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMOTE

Perché la soluzione è Immote? La frase si riferisce a persone che, incapaci di muoversi o reagire, rimangono immobili come sculture di pietra. Questa condizione può derivare da shock, paura o immobilismo emotivo, rendendo difficile per loro esprimere emozioni o cambiare posizione. L'immobilità può essere temporanea o persistente, influenzando profondamente il comportamento e le relazioni interpersonali. La descrizione evidenzia un comportamento di totale inattività, simile a quello di chi è completamente immobile e senza risposta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferme come statue". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ferme come statue nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Immote

Quando la definizione "Ferme come statue" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferme come statue" conferma che la soluzione 'Immote' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Immote

I Imola M Milano M Milano O Otranto T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferme come statue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Immote' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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