Disarticolati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disarticolati' è 'Snodati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SNODATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Disarticolati" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disarticolati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Snodati? I pezzi che si muovono liberamente tra loro, senza essere uniti rigidamente, sono chiamati così. Sono caratterizzati dalla capacità di muoversi in più direzioni grazie alle articolazioni o alle connessioni che permettono flessibilità. Questa proprietà permette a queste parti di adattarsi ai movimenti e alle esigenze di spazio, offrendo maggiore libertà di movimento rispetto a elementi fissi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Disarticolati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Snodati

Per risolvere la definizione "Disarticolati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disarticolati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Snodati:

S Savona N Napoli O Otranto D Domodossola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disarticolati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.