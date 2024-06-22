Cedette al fratello la primogenitura nei cruciverba: la soluzione è Esaù

19 nov 2025

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cedette al fratello la primogenitura' è 'Esaù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESAÙ

Curiosità e Significato di Esaù

Hai risolto il cruciverba con Esaù? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Esaù.

Soluzione Cedette al fratello la primogenitura - Esaù

Come si scrive la soluzione Esaù

Hai trovato la definizione "Cedette al fratello la primogenitura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 4 lettere della soluzione Esaù:
E Empoli
S Savona
A Ancona
Ù -

