La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cedette al fratello la primogenitura' è 'Esaù'.

ESAÙ

Curiosità e Significato di Esaù

Hai risolto il cruciverba con Esaù? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Esaù.

Come si scrive la soluzione Esaù

Hai trovato la definizione "Cedette al fratello la primogenitura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

A Ancona

Ù -

