Cedette al fratello la primogenitura nei cruciverba: la soluzione è Esaù
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cedette al fratello la primogenitura' è 'Esaù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ESAÙ
Curiosità e Significato di Esaù
Hai risolto il cruciverba con Esaù? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Esaù.
Come si scrive la soluzione Esaù
Hai trovato la definizione "Cedette al fratello la primogenitura" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 4 lettere della soluzione Esaù:
L O I N F S S E I
