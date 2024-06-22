La base della crostata

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La base della crostata' è 'Pasta Frolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTA FROLLA

Perché la soluzione è Pasta Frolla? La pasta frolla rappresenta la componente fondamentale nella preparazione di una crostata, poiché costituisce la base che sostiene ripieni dolci o salati. La sua consistenza friabile e compatta permette di creare uno strato sottile e uniforme, capace di mantenere la forma durante la cottura. La pasta frolla si ottiene mescolando burro, zucchero, farina e uova, ottenendo una massa che si lavora facilmente. La sua caratteristica principale risiede nella friabilità che la rende irresistibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La base della crostata". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La base della crostata nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Pasta Frolla

Quando la definizione "La base della crostata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La base della crostata" conferma che la soluzione 'Pasta Frolla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Pasta Frolla

P Padova A Ancona S Savona T Torino A Ancona F Firenze R Roma O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La base della crostata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pasta Frolla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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