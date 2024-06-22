Affittare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Affittare' è 'Locare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOCARE

Perché la soluzione è Locare? La parola lincare si riferisce all'atto di affittare, ovvero di prendere in prestito un bene o un immobile per un periodo di tempo stabilito, pagando un corrispettivo. Essa indica il rapporto tra il proprietario e l'utilizzatore, che si impegna a utilizzare l'oggetto o lo spazio senza trasferirne la proprietà. La voce si collega strettamente al concetto di locazione, che rappresenta questa modalità di utilizzo temporaneo di beni o immobili dietro pagamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affittare". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Affittare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Locare

Per risolvere la definizione "Affittare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affittare" conferma che la soluzione 'Locare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Locare

L Livorno O Otranto C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affittare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Locare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.