Smonta l accusa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Smonta l accusa' è 'Alibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIBI

Perché la soluzione è Alibi? Un alibi è una testimonianza o prova che dimostra l'assenza di coinvolgimento di una persona in un reato, fornendo un motivo valido per essere stata altrove al momento del fatto. Quando si presenta un alibi solido, si smonta con certezza l’accusa rivolta a qualcuno, poiché si dimostra che non poteva essere presente sul luogo dell’evento. La sua efficacia dipende dalla credibilità delle prove fornite e dalla verifica indipendente delle stesse. La presenza di un alibi può cambiare radicalmente l’esito di un procedimento giudiziario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smonta l accusa". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Smonta l accusa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alibi

La definizione "Smonta l accusa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Smonta l accusa" conferma che la soluzione 'Alibi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alibi

A Ancona L Livorno I Imola B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Smonta l accusa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alibi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aiuta a discolparsiChi ne ha uno è scagionatoPermette all accusato di dimostrare la propria innocenzaSostiene l accusaScagiona l imputato da ogni accusaCapovolgere un accusaDifende o accusa per mestiereL accusa inventata dal diffamatore