La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un gruppo di persone con interessi comuni' è 'Clan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gruppo di persone con interessi comuni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gruppo di persone con interessi comuni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Clan? Un insieme di individui uniti da passioni o obiettivi condivisi, spesso organizzati per proteggere le proprie tradizioni o risorse. Questo gruppo può avere un forte senso di appartenenza e solidarietà tra i membri. Spesso si riconosce per simboli o riti che rafforzano il legame interno. La parola che indica questa comunità si riferisce alla formazione di un'unità compatta e riconoscibile in contesti sociali.

Un gruppo di persone con interessi comuni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Clan

La soluzione associata alla definizione "Un gruppo di persone con interessi comuni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gruppo di persone con interessi comuni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Clan:

C Como L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gruppo di persone con interessi comuni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

