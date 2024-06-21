Lo crea un bastone fra le ruote

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo crea un bastone fra le ruote' è 'Intoppo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTOPPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo crea un bastone fra le ruote" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo crea un bastone fra le ruote". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Intoppo? Un imprevisto o un problema che ostacola il progresso può essere rappresentato da un ostacolo che blocca il cammino, rallentando o impedendo il raggiungimento di un obiettivo. Si tratta di una difficoltà imprevista che si interpone tra noi e la meta desiderata, creando disagio e complicazioni. Questa situazione può manifestarsi in vari contesti, dalla vita quotidiana al lavoro, mettendo alla prova la nostra capacità di superare le difficoltà. La presenza di un ostacolo richiede spesso pazienza e strategie di adattamento.

La definizione "Lo crea un bastone fra le ruote" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo crea un bastone fra le ruote" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Intoppo:

I Imola N Napoli T Torino O Otranto P Padova P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo crea un bastone fra le ruote" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

