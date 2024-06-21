Conterranei di Spartaco

SOLUZIONE: TRACI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conterranei di Spartaco" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conterranei di Spartaco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Traci? I tracì erano schiavi o guerrieri di origini diverse che si unirono contro i dominatori romani, condividendo un legame di sangue e cultura. Provenivano da regioni diverse, ma la loro identità comune si rafforzava nella lotta per la libertà. Questi individui erano spesso identificati per le loro origini geografiche, vivendo in territori vicini o condividendo tradizioni simili. La loro resistenza rappresentò un momento importante nella storia delle ribellioni contro l'Impero.

Conterranei di Spartaco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Traci

La definizione "Conterranei di Spartaco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conterranei di Spartaco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Traci:

T Torino R Roma A Ancona C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conterranei di Spartaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

