Un arma da fuoco

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un arma da fuoco' è 'Pistola A Tamburo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISTOLA A TAMBURO

Perché la soluzione è Pistola A Tamburo? Una pistola a tamburo è un'arma da fuoco portatile, caratterizzata da un cilindro rotante che contiene le cartucce. Questa configurazione permette di sparare più colpi senza dover ricaricare frequentemente. La pistola a tamburo è ampiamente utilizzata in contesti di difesa personale e in alcune attività sportive. La sua struttura compatta e la semplicità di funzionamento ne fanno uno degli esempi più noti di armi da fuoco di piccole dimensioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arma da fuoco". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un arma da fuoco nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Pistola A Tamburo

In presenza della definizione "Un arma da fuoco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arma da fuoco" conferma che la soluzione 'Pistola A Tamburo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Pistola A Tamburo

P Padova I Imola S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona A Ancona T Torino A Ancona M Milano B Bologna U Udine R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arma da fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pistola A Tamburo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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