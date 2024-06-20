Quello del pianeta è fonte di preoccupazione nei cruciverba: la soluzione è Surriscaldamento
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Quello del pianeta è fonte di preoccupazione' è 'Surriscaldamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SURRISCALDAMENTO
Curiosità e Significato di Surriscaldamento
Perché la soluzione è Surriscaldamento? Il fenomeno che interessa il nostro pianeta rappresenta una crescente fonte di preoccupazione a causa degli effetti negativi che comporta sul clima e sull'ambiente. Questa problematica deriva principalmente dall'aumento della temperatura globale, causato da vari fattori antropici. Per affrontare questa sfida, è fondamentale adottare misure che riducano le emissioni di gas serra e promuovano pratiche sostenibili. Solo attraverso un impegno collettivo e strategie mirate possiamo sperare di contenere gli effetti del riscaldamento globale e preservare il nostro pianeta per le future generazioni.
Come si scrive la soluzione Surriscaldamento
Hai trovato la definizione "Quello del pianeta è fonte di preoccupazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 16 lettere della soluzione Surriscaldamento:
