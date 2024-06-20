Da lui è meglio non farsi visitare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Da lui è meglio non farsi visitare' è 'Medicastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDICASTRO

Perché la soluzione è Medicastro? Il medicastro è una creatura mitologica appartenente alla tradizione popolare, spesso descritta come un essere marino con caratteristiche di pesce e di uomo. La sua presenza è considerata un segno di sventura, e si dice che chi si avvicina a lui rischi di subire effetti negativi sulla propria salute o sul proprio benessere. Per questa ragione, si consiglia di evitare ogni contatto con questa figura, poiché da lui è meglio non farsi visitare, per preservare la propria integrità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Da lui è meglio non farsi visitare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Medicastro

Quando la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da lui è meglio non farsi visitare" conferma che la soluzione 'Medicastro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Medicastro

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona S Savona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Medicastro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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