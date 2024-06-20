Da lui è meglio non farsi visitare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Da lui è meglio non farsi visitare' è 'Medicastro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MEDICASTRO
Perché la soluzione è Medicastro? Il medicastro è una creatura mitologica appartenente alla tradizione popolare, spesso descritta come un essere marino con caratteristiche di pesce e di uomo. La sua presenza è considerata un segno di sventura, e si dice che chi si avvicina a lui rischi di subire effetti negativi sulla propria salute o sul proprio benessere. Per questa ragione, si consiglia di evitare ogni contatto con questa figura, poiché da lui è meglio non farsi visitare, per preservare la propria integrità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Da lui è meglio non farsi visitare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Medicastro
Quando la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Da lui è meglio non farsi visitare" conferma che la soluzione 'Medicastro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Medicastro
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Da lui è meglio non farsi visitare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Medicastro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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