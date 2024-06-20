Dati forniti

Home / Soluzioni Cruciverba / Dati forniti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Dati forniti' è 'Somministrati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOMMINISTRATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dati forniti" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dati forniti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Somministrati? I dati forniti rappresentano tutte le informazioni che vengono consegnate o messe a disposizione di qualcuno per un'analisi o un'interpretazione. Questi dati possono essere sotto forma di numeri, testi, immagini o altri formati e sono essenziali per comprendere una situazione o prendere decisioni informate. Quando si parla di dati forniti, si fa riferimento a tutto ciò che viene consegnato da una fonte affidabile o da un sistema di raccolta. La corretta gestione di tali dati è fondamentale in vari contesti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dati forniti nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Somministrati

La definizione "Dati forniti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dati forniti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Somministrati:

S Savona O Otranto M Milano M Milano I Imola N Napoli I Imola S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dati forniti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Forniti dei requisitiTutti i dati fisiciDati in esecuzione a terziDosati senza datiIl computer effettua quella dei dati