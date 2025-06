Conche a imbuto di origine vulcanica nei cruciverba: la soluzione è Caldere

Home / Soluzioni Cruciverba / Conche a imbuto di origine vulcanica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Conche a imbuto di origine vulcanica' è 'Caldere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALDERE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Caldere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Caldere.

Perché la soluzione è Caldere? Caldere è un termine dialettale toscano che indica una conca o imbuto di origine vulcanica, tipicamente formata da antiche eruzioni. Si tratta di strutture naturali spesso ricche di vegetazione e caratterizzate da profonde incisioni nel territorio. Questi paesaggi, affascinanti e suggestivi, testimoniano l’attività geologica passata e arricchiscono il patrimonio naturale delle zone vulcaniche italiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Roccia di origine vulcanicaConche vulcaniche a imbutoDura roccia di origine vulcanicaIl lago di origine vulcanica vicino a NapoliUna fessura nel suolo di origine vulcanica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Conche a imbuto di origine vulcanica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

T O E C R O I I D C E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORTE DEI CONTI" CORTE DEI CONTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.