Una nevrosi caratterizzata da convulsioni nei cruciverba: la soluzione è Isteria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una nevrosi caratterizzata da convulsioni' è 'Isteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISTERIA

Curiosità e Significato di Isteria

Hai risolto il cruciverba con Isteria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Isteria.

Perché la soluzione è Isteria? L'isteria è una nevrosi caratterizzata da manifestazioni fisiche come convulsioni, tremori e sintomi inspiegabili, spesso legate a tensioni emotive non gestite. In passato, si pensava fosse causata da problemi psicologici profondi, portando a comportamenti esagerati e false malattie. Oggi si comprende che può derivare da stress o traumi, richiedendo un percorso terapeutico adeguato per ritrovare equilibrio e benessere.

Come si scrive la soluzione Isteria

Hai davanti la definizione "Una nevrosi caratterizzata da convulsioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

