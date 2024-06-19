Stanziare elargire nei cruciverba: la soluzione è Erogare

Sara Verdi | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stanziare elargire' è 'Erogare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EROGARE

Curiosità e Significato di Erogare

Vuoi sapere di più su Erogare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Erogare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Donare elargireElargire a più personeRegalare, elargire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Stanziare elargire - Erogare

Come si scrive la soluzione Erogare

Non riesci a risolvere la definizione "Stanziare elargire"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 7 lettere della soluzione Erogare:
E Empoli
R Roma
O Otranto
G Genova
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I B N A A B

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.