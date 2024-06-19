Realizzate e concluse

SOLUZIONE: COMPIUTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Realizzate e concluse" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Realizzate e concluse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Compiute? Quando un progetto o un compito sono portati a termine e terminano con successo, si dice che sono completati. Questo termine indica che tutte le fasi sono state portate a termine in modo soddisfacente. Un lavoro compiuto rappresenta un risultato finale, che può essere valutato come concluso e pronto per essere presentato o utilizzato. La parola si riferisce quindi a qualcosa che ha raggiunto il suo obiettivo e si è concluso.

Quando la definizione "Realizzate e concluse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Realizzate e concluse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Compiute:

C Como O Otranto M Milano P Padova I Imola U Udine T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Realizzate e concluse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

