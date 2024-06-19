Il quinto Papa della cristianità

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il quinto Papa della cristianità' è 'Evaristo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVARISTO

Perché la soluzione è Evaristo? Evaristo, riconosciuto come il quinto Papa della cristianità, ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della Chiesa primitiva. La sua posizione di guida spirituale ha contribuito a consolidare le prime comunità cristiane e a promuovere l'unità tra i fedeli in un periodo di grandi sfide. La sua influenza si estese anche alla diffusione degli insegnamenti di Gesù e alla definizione di pratiche ecclesiastiche. La sua figura rimane importante per la storia della religione cristiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il quinto Papa della cristianità". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il quinto Papa della cristianità nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Evaristo

Per risolvere la definizione "Il quinto Papa della cristianità", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il quinto Papa della cristianità" conferma che la soluzione 'Evaristo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Evaristo

E Empoli V Venezia A Ancona R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il quinto Papa della cristianità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Evaristo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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