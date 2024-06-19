Piccolo autobus

SOLUZIONE: PULMINO

Perché la soluzione è Pulmino? Un pulmino è un veicolo di dimensioni ridotte, pensato per il trasporto di un numero limitato di passeggeri. Spesso utilizzato per servizi scolastici o di comunità, rappresenta una soluzione pratica per spostamenti di gruppi in modo rapido ed efficiente. La sua capacità lo rende ideale per tragitti brevi e per piccoli gruppi di persone, offrendo comodità e funzionalità in un mezzo compatto.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo autobus" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo autobus". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Piccolo autobus nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pulmino

Quando la definizione "Piccolo autobus" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo autobus" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pulmino:

P Padova U Udine L Livorno M Milano I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo autobus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

