SPORADICI

Curiosità e Significato di "Sporadici"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sporadici

Perché la soluzione è Sporadici? La parola sporadici si riferisce a eventi o fenomeni che si verificano in modo irregolare e poco frequente. Immagina di assistere a una pioggia leggera che cade solo ogni tanto: è proprio questo il concetto di sporadicità, qualcosa che appare di rado e senza un vero schema. Quindi, quando parliamo di situazioni sporadiche, ci riferiamo a quelle occasioni che accadono occasionalmente e non in maniera continuativa.

Come si scrive la soluzione Sporadici

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

