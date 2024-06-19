Un bosco di sempreverdi nei cruciverba: la soluzione è Abetaia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un bosco di sempreverdi' è 'Abetaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ABETAIA
Curiosità e Significato di Abetaia
Curiosità e Significato di Abetaia
Perché la soluzione è Abetaia? Un’area ricca di alberi che mantengono il loro fogliame tutto l’anno, creando un paesaggio verde e rigoglioso in ogni stagione. Questo tipo di foresta si distingue per le sue piante sempreverdi, che offrono ombra e frescura costante. È il luogo ideale per chi cerca un angolo di natura duratura e vivace, caratterizzato da una vegetazione che non perde mai il suo colore, rendendo il panorama sempre suggestivo e accogliente.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Bosco di piante sempreverdiUn bosco di piante sempreverdiBosco di sempreverdiBacche nel misto boscoCosì sono anche dette le piante sempreverdi
Come si scrive la soluzione Abetaia
Le 7 lettere della soluzione Abetaia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E R I S O C T E
