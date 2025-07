Annusato nei cruciverba: la soluzione è Fiutato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Annusato' è 'Fiutato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIUTATO

Curiosità e Significato di Fiutato

Approfondisci la parola di 7 lettere Fiutato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fiutato? Fiutato deriva dal verbo fiutare e significa aver intuito o percepito qualcosa, spesso un segreto o un'idea nascosta, attraverso sensazioni o intuizioni. È come avere un sesto senso che permette di scoprire ciò che non è evidente subito. Questa parola esprime la capacità di captare informazioni sottili o di anticipare eventi, rendendola molto usata in contesti di indagini o scoperte.

Come si scrive la soluzione Fiutato

Se "Annusato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

U Udine

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

