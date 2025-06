Voltastomaco disgusto nei cruciverba: la soluzione è Nausea

NAUSEA

Curiosità e Significato di "Nausea"

Hai risolto il cruciverba con Nausea? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Nausea.

Perché la soluzione è Nausea? La nausea è una sensazione sgradevole che può farci sentire come se volessimo vomitare. Spesso è causata da fattori come il mal d'auto, cibi pesanti o stress. È un modo in cui il nostro corpo ci segnala che qualcosa non va e ci invita a prestare attenzione al nostro benessere.

Come si scrive la soluzione Nausea

Non riesci a risolvere la definizione "Voltastomaco disgusto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

A Ancona

U Udine

S Savona

E Empoli

A Ancona

