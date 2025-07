La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una celeberrima balena della letteratura' è 'Mobydick' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOBYDICK

Hai risolto il cruciverba con Mobydick? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Mobydick.

Perché la soluzione è Mobydick? Moby Dick è un celebre romanzo di Herman Melville, noto per la sua narrazione avvincente sulla caccia a una gigantesca balena bianca. Il titolo rappresenta anche il simbolo dell'ossessione e della lotta contro l'inconoscibile. Questo capolavoro letterario esplora temi universali come il destino, la vendetta e la natura umana, rimanendo un punto di riferimento intramontabile nella letteratura mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo studio della letteratura statunitenseIl profeta ingoiato dalla balenaLo Stato con la Baia della BalenaGli studi relativi a letteratura arte filosofiaUno dei più noti spacconi della letteratura

Non riesci a risolvere la definizione "Una celeberrima balena della letteratura"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

B Bologna

Y Yacht

D Domodossola

I Imola

C Como

K Kappa

T A A S C I C C C E I R

Mostra soluzione