Studia la distribuzione degli uomini sulla Terra nei cruciverba: la soluzione è Antropogeografia

ANTROPOGEOGRAFIA

Perché la soluzione è Antropogeografia? L'Antropogeografia è la branca della geografia che studia come gli esseri umani sono distribuiti sul pianeta, analizzando fattori come popolazione, cultura e ambiente. Si occupa di capire come le società si adattano e si modificano in base alle caratteristiche del territorio. In sostanza, aiuta a comprendere come l’uomo interagisce con il mondo che lo circonda, modellandone il paesaggio.

