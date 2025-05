Sistema di esercizi fisici creato da Greg Glassman nei cruciverba: la soluzione è Crossfit

CROSSFIT

Curiosità e Significato di "Crossfit"

La parola Crossfit è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Crossfit.

Perché la soluzione è Crossfit? CrossFit è un sistema di allenamento che combina esercizi di forza e resistenza, sviluppato da Greg Glassman, caratterizzato da allenamenti variegati e intensi che mirano a migliorare la condizione fisica complessiva. È conosciuto per l'approccio comunitario e per l'uso di diverse attrezzature ginniche.

Come si scrive la soluzione: Crossfit

La definizione "Sistema di esercizi fisici creato da Greg Glassman" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

F Firenze

I Imola

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C O T O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRONCO" TRONCO

