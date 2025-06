Sinonimo di indossatrice fra nei cruciverba: la soluzione è Mannequin

MANNEQUIN

La soluzione Mannequin di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mannequin per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mannequin? Un mannequin è una figura, reale o artificiale, utilizzata nei negozi di moda per mostrare vestiti e accessori. È come una proiezione visiva che aiuta i clienti a immaginare come sarebbero indossati i capi. In Italia, si usa spesso il termine indossatrice fra, ma il termine inglese mannequin è più comune nel mondo della moda internazionale.

Se "Sinonimo di indossatrice fra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

