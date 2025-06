Serve per fare buchi di precisione nel muro nei cruciverba: la soluzione è Trapano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Serve per fare buchi di precisione nel muro' è 'Trapano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAPANO

Curiosità e Significato di Trapano

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trapano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trapano.

Perché la soluzione è Trapano? Il trapano è uno strumento elettrico usato per creare fori di precisione nel muro o in altri materiali. Ideale per appendere quadri, mensole o fare lavori di bricolage, permette di praticare buchi puliti e accurati grazie alla sua rotazione controllata. È un alleato indispensabile per chi desidera lavorare con facilità e precisione, rendendo ogni progetto più semplice e professionale.

Come si scrive la soluzione Trapano

Stai cercando la risposta alla definizione "Serve per fare buchi di precisione nel muro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

