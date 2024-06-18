Un seguito poco dignitoso di adulatori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un seguito poco dignitoso di adulatori' è 'Codazzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CODAZZO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un seguito poco dignitoso di adulatori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un seguito poco dignitoso di adulatori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Codazzo? Il termine si riferisce a un gruppo di persone che, mossi dall'ammirazione o dall'ammiccamento, continuano ad elogiare qualcuno in modo eccessivo, spesso senza reale sincerità. Questa sequela di approvazioni può sembrare superficiale o esagerata, creando un'impressione di mancanza di autenticità. Chi si trova in questa situazione spesso si circonda di persone che cercano di ottenere favori o di appoggi, anche a costo della dignità personale. È un atteggiamento che può far perdere di vista valori più profondi e autentici.

La definizione "Un seguito poco dignitoso di adulatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un seguito poco dignitoso di adulatori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Codazzo:

C Como O Otranto D Domodossola A Ancona Z Zara Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un seguito poco dignitoso di adulatori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

