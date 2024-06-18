Scarseggia al povero
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SOLUZIONE: DANARO
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Perché la soluzione è Danaro? Quando il denaro scarseggia, la vita diventa più difficile per chi ha meno risorse. La mancanza di fondi può impedire di soddisfare bisogni fondamentali e creare incertezze sul futuro. La difficoltà nel trovare abbastanza soldi per coprire le spese quotidiane si fa sentire in modo pesante. Alla fine, la carenza di denaro può portare a situazioni di grande disagio e insicurezza.
Scarseggia al povero nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Danaro
Quando la definizione "Scarseggia al povero" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Danaro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Scarseggia al povero
- Risposta: DANARO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Danaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scarseggia al povero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con scarseggia: Scarseggia in chi è affetto dal Parkinson
Con povero: Molto povero misero