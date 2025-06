In preda alle fiamme nei cruciverba: la soluzione è Infuocato

INFUOCATO

Curiosità e Significato di Infuocato

Perché la soluzione è Infuocato? Infuocato descrive qualcosa che è molto caldo o ardente, come un fuoco acceso. Può riferirsi anche a emozioni intense, come rabbia o passione. L'aggettivo trasmette l'idea di una situazione o stato di grande calore, fisico o emotivo, ed è perfetto per esprimere un senso di energia, fervore e intensità. In sintesi, rappresenta tutto ciò che brucia con forza e vive con passione.

Come si scrive la soluzione Infuocato

Se ti sei imbattuto nella definizione "In preda alle fiamme", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

F Firenze

U Udine

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

