La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Poirot che investiga' è 'Hercule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HERCULE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Hercule più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Hercule.

Perché la soluzione è Hercule? Hercule è il nome del celebre detective belga creato da Agatha Christie, noto per la sua intelligenza e il suo metodo deduttivo. La parola richiama anche il personaggio mitologico greco, famoso per la forza e le imprese eroiche. In ambito letterario e culturale, rappresenta l’idea di astuzia e capacità di risolvere enigmi complessi, rendendo il nome sinonimo di investigazione brillante e logica impeccabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Poirot Agatha ChristieIl famoso investigatore creato da Agatha ChristieIl Paese natale di Simenon e PoirotLa Miss collega di PoirotRomanzo di Agata Christie con Poirot del 1975

La definizione "Il Poirot che investiga" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

H Hotel

E Empoli

R Roma

C Como

U Udine

L Livorno

E Empoli

